নাওসাবা খুদা

সীমারেখার বাইরে যাবো কোথায়?

কোনো পথ নেই সেখানে।

সীমারেখার বাইরে বিচরণ করবো কোথায়?

যখন কোথাও যাওয়ার নেই।

সীমারেখার বাইরে ভালোবাসবো কাকে?

যখন আমাকে ভালোবাসার কেউ নেই।

সীমারেখার বাইরে প্রার্থনা করবো কার জন্য?

যখন নেই কোনো পুণ্যবান।

সীমারেখার ভিতরে অন্তহীন জীবন আমার

যখন কোথাও কেউ নেই।

অনুবাদ: ডা. বি এম আতিকুজ্জামান

Limits

Nawshaba Khuda

Where do I turn, when there is nowhere to run?

Where do I go, when there is nowhere to go?

Who do I love, when no one really cares?

Who do I pray for, when you were not there?

Where do I go, when there is nowhere to go?

And I have already gone to far...

