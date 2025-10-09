নীতিমালা চূড়ান্ত
মাসে ১০ হাজার টাকা সম্মানী পাবেন অসচ্ছল প্রবীণ সাংবাদিকরা
প্রতিমাসে ১০ হাজার টাকা করে সম্মানি পাবেন ৬৫ বছরের বেশি বয়সী প্রবীণ সাংবাদিকরা। এজন্য বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) তৈরি করা নীতিমালাটি এক সভায় চূড়ান্ত করা হয়েছে।
সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. কাউসার আহাম্মদ।
বৈঠকে উপস্থিত তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আজকের সভায় নীতিমালাটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এখন মাননীয় উপদেষ্টা এটি অনুমোদন দিলে নীতিমালার প্রজ্ঞাপন জারি হবে, এরপর এটি গেজেটে প্রকাশিত হবে।
অসচ্ছল প্রবীণ সাংবাদিকদের মাসিক সম্মানী ১০ হাজার টাকা বহাল রাখা হয়েছে বলেও জানান ওই কর্মকর্তা।
সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এ নীতিমালার খসড়াটি করেছে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট। তারা খসড়ায় সম্মানী ১৫ হাজার টাকা করার প্রস্তাব দেয়। তবে মন্ত্রণালয় কমিয়ে ১০ হাজার টাকা নির্ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত সেটিই বহাল থাকে।
প্রাথমিকভাবে বিভাগীয় ও জেলা শহরের প্রবীণ সাংবাদিকদের এ ভাতার আওতায় আনা হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে এর পরিধি ও ভাতার পরিমাণ বাড়ানো হবে বলেও মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে।
নীতিমালা অনুযায়ী, এ সম্মানী পেতে কমপক্ষে ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ৬৫ বছরের বেশি বয়সী সাংবাদিকরা আবেদন করতে পারবেন।
আরএমএম/এমএএইচ/এএসএম