প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন আপিল কমিটি গঠন

প্রকাশিত: ০৫:৫৫ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
সাংবাদিকদের সচিবালয়ে প্রবেশের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড দিতে গঠিত ‘প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কমিটি’র সিদ্ধান্তে কেউ সংক্ষুব্ধ হলে আপিলের সুযোগ রাখতে ‘প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন আপিল কমিটি’ গঠন করা হয়েছে।

‘প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন নীতিমালা, ২০২৫’ অনুযায়ী আপিল কমিটি গঠন করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

সাত সদস্যের কমিটির সভাপতি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা। প্রধান তথ্য অফিসার মো. নিজামূল কবীর সদস্য সচিব।‌

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সচিব মো. আব্দুস সবুর, দৈনিক নয়া দিগন্তের সম্পাদক সালাহউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর, এনটিভির বার্তা সম্পাদক এফ এম মোয়াজ্জেম হোসেন, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী।

আপিলের আবেদন প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে কমিটি আপিলের নিষ্পত্তি করবে বলে কমিটির কার্যপরিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

