মা হারালেন জাগো নিউজের রবিউল ইসলাম পলাশ
অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমের সিনিয়র ভিডিও এডিটর রবিউল ইসলাম পলাশের মা হাসিনা ইসলাম মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টায় শরীয়তপুর সদরে নিজ বাড়িতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।
হাসিনা ইসলাম বীর মুক্তিযোদ্ধা কবি মফিজুল ইসলামের স্ত্রী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। তিনি রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সম্প্রতি চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নেওয়া হয়।
পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, রোববার (৭ ডিসেম্বর) স্থানীয় কবরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন হবে।
রবিউল ইসলাম পলাশের মায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছে জাগো নিউজ পরিবার। জাগো নিউজের সম্পাদক কে. এম. জিয়াউল হক মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।
ইএ