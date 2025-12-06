আবার পয়েন্ট হারালো আবাহনী

আবার পয়েন্ট হারালো আবাহনী
পাঁচ ম্যাচ শেষে ৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের সপ্তম স্থানে আবাহনী। বাংলাদেশ ফুটবল লিগের সর্বাধিক ৬ বারের চ্যাম্পিয়নদের এই হলো মাঠের হাল। ২০১৮ সালের পর আর ট্রফির মুখ দেখা হয়নি আকাশি-নীলদের। গত আসরে রানার্সআপ হওয়াটাও ছিল বিশাল অর্জনের মতো। শিরোপা উদ্ধারে এ মৌসুমে দলটা ভালোভাবেই গুছিয়েছিল পেশাদার লিগের সবচেয়ে সফল দলটি। তবে মাঠে তাদের ভাগ্যের চাকা ঘুরছেই না।
রহমতগঞ্জের বিপক্ষে ড্র দিয়ে লিগ শুরু। পরের দুই ম্যাচে ব্রাদার্স ও মোহামেডানের কাছে হার। চতুর্থ ম্যাচে পুলিশকে হারিয়ে প্রথম জয়ের মুখ দেখলেও পঞ্চম ম্যাচে আবার পয়েন্ট হারিয়েছে মারুফুল হকের শিষ্যরা। শনিবার আবাহনী গোলশূন্য ড্র করেছে ফর্টিস এফসির বিপক্ষে।
আবাহনীর বিপক্ষে ড্র করে মূল্যবান এক পয়েন্ট তুলে নিযে ফর্টিস টেবিলেও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। ৮ পয়েন্ট নিয়ে মোহামেডানকে টপকে ফর্টিস এখন ৩ নম্বরে। দুইয়ে থাকা রহমতগঞ্জের পয়েন্ট ১০ এবং শীর্ষে থাকা বসুন্ধরা কিংসের পয়েন্ট ১৩।
শনিবার অন্য দুই ম্যাচে পুলিশ এফসি ১-১ গোলে ড্র করেছে ফকিরেরপুলের বিপক্ষে এবং রহমতগঞ্জ ৩-০ গোলে হারিয়েছে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘকে। কামাল বাবুর দল রহমতগঞ্জ এ জয়ে টেবিলে দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে গেছে। এক পয়েন্ট নিয়ে আরামবাগ সবার নিচে। পুলিশ ৬ পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে এবং ফকিরেরপুল পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের পাঁচে।
আরআই/এমএমআর