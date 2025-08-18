বৃষ্টিপাত কবে বাড়বে জানালো আবহাওয়া অফিস

  2. জাতীয়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:১৭ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা কমে যাওয়ায় সারাদেশে বৃষ্টিপাত কমে গেছে। বেড়েছে ভ্যাপসা গরম।২০ আগস্ট পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকতে পারে।তবে আগামী ২১ আগস্ট থেকে দেশে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা আবার বৃদ্ধি পেতে পারে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এ পূর্বাভাসে আরও বলা হয়, সোমবার (১৮ আগস্ট) রংপুর, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের কিছু স্থানে অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি ও বজ্রপাত হতে পারে। সেইসঙ্গে রংপুর, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারি থেকে ভারি বর্ষণ হতে পারে।

আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির জানিয়েছেন, ২১ তারিখ বৃষ্টির প্রবণতা বাড়বে। বিশেষ করে উপকূল ও সিলেট বিভাগে বৃষ্টি বেশি হতে পারে।এছাড়া আজ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।

আবহাওয়া অফিসের স্টেশন পর্যবেক্ষণ ডাটায় দেখা গেছে, গতকাল রোববার দেশে সবচেয়ে কম বৃষ্টি হয়েছে রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে। অন্যদিকে রংপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে তুলনামূলক বেশি বৃষ্টি হয়েছে।তবে গতকাল ঢাকায় সর্বোচ্চ ৫৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হলেও আজ ঢাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই কম।

