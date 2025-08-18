  2. জাতীয়

১০ ঘণ্টা পর কক্সবাজার-টেকনাফ সড়ক ছাড়লেন শিক্ষকরা

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ০৬:৩৬ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
১০ ঘণ্টা পর কক্সবাজার-টেকনাফ হাইওয়ে সড়ক থেকে অবরোধ সরিয়ে নিয়েছেন রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে চাকরিচ্যুত স্থানীয় শিক্ষকরা। জনদুর্ভোগ বিবেচনায় তারা অবরোধ প্রত্যাহার করেন বলে জানান।

এর আগে সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল থেকে হাইওয়ে সড়কের কোটবাজার এলাকায় অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি করেন শিক্ষকরা। এরপর বিকেল ৫টায় অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

চাকরিচ্যুত এক শিক্ষক ফারজানা আক্তার বলেন, ক্যাম্পে এনজিও পরিচালিত স্কুলগুলো থেকে যখন একযোগে বিনা কারণে ১ হাজার ২৫০ শিক্ষককে ছাঁটাই করলো, তখন আমরা ১ জুন কক্সবাজার-টেকনাফ হাইওয়ে সড়কে মানববন্ধন করি। এরপর শরণার্থী কমিশনারসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে সে সময় আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু আড়াই মাস পার হলেও এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তাই আমরা আবারও আন্দোলন শুরু করি।

তিনি আরও বলেন, তবে আমরা জনদুর্ভোগ বিবেচনা করে আজকের মতো সড়ক থেকে অবরোধ সরিয়ে নিয়েছি। আমাদের দাবি মেনে না নিলে আন্দোলন আবারও চলবে।

কক্সবাজার জেলা জামায়াতের আমির ও হোয়াইক্যং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ নুর আহমেদ আনোয়ারী বলেন, উখিয়া-টেকনাফের চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়ার জন্য প্রশাসন ও এনজিও সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

উখিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ কামরুল হাসান চৌধুরী বলেন, রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা নিজেরাই সড়ক থেকে অবরোধ সরিয়ে নিয়েছেন। তবে তাদের সমস্যার বিষয় নিয়ে আলোচনা চলমান।

জাহাঙ্গীর আলম/জেডএইচ/জেআইএম

