স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
কর্মস্থলে অনুপস্থিতির কারণে বরখাস্ত চলমান প্রক্রিয়া, চলতেই থাকবে
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে কর্মস্থলে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকা সদস্যদের বরখাস্ত করার বিষয়টি একটি চলমান প্রক্রিয়া, এটি চলতেই থাকবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
সোমবার (১৮ আগস্ট) সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান উপদেষ্টা।
কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকায় ১৮ পুলিশ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। আগামীতে এমন আরও পরিকল্পনা আছে কি না- জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। ছুটি নেওয়া ছাড়া কর্মস্থলে অনুপস্থিতির ৬০ দিন হলে বরখাস্ত হয়। এটা চলমান প্রক্রিয়া, চলতেই থাকবে।’
ঢাকার আশপাশে মব জাস্টিস দু-একটি হয়ে যাচ্ছে
মব জাস্টিসের বিষয়ে সভায় কী আলোচনা হলো- জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, ‘এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে যে মব জাস্টিস যত কমিয়ে আনা যায়। আমি বলবো না যে মব জাস্টিস ইলিমিনেট (দূর) হয়ে গেছে। এখনো হয়, যেমন রংপুরে একটি মব জাস্টিস হয়েছে। ঢাকার এসব এলাকায় কমেছে, আশপাশে কিন্তু মব জাস্টিস দু-একটি হয়ে যাচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি এটা যতটা কমিয়ে আনা যায়।’
১৫ আগস্ট ধানমন্ডি ৩২ নম্বর থেকে একজন রিকশাচালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পরে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে ওসির কাছে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। ৩২ নম্বরে মব জাস্টিস বন্ধের কি নির্দেশনা ছিল- এ বিষয়ে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে থেকে তো একটিই দেওয়া হয়েছে। এরপর তো আমাদের আর কোনো কথা নেই। সেখানে (ধানমন্ডি ৩২ নম্বর) যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, এ ব্যাপারে আমাদের নির্দেশনা ছিল।’
এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা চাচ্ছি সাধারণ বা নির্দোষ জনগণ যাতে কোনো অবস্থায় শাস্তির আওতায় না আসে। যে দোষী সে কোনো অবস্থায় ছাড়া পাবে না। আমরা সবসময় চুনোপুঁটিগুলোকে ধরি, রুই মাছ বা বড়গুলো সব সময় কিন্তু ছাড়া পেয়ে যায়। যেমন ধরেন একজন বড় ধরা পড়ে গেছে, আপনারা সবাই লেগে গেছেন। কিন্তু চুনোপুঁটিগুলো সম্পর্কে আপনারা কিন্তু কিছু বলেছেন না।’
সভায় মূলত আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়া পুলিশ সংস্কার কমিশন, সারাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সাইবার অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ, মাদক, শীর্ষ সন্ত্রাসীদের জামিন, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সীমান্ত ও পার্বত্য অঞ্চলের পরিস্থিতি ও রোহিঙ্গা ক্যাম্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।
