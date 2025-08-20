৫০ লাখ টাকা চাঁদা না পেয়ে ব্যবসায়ীর বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি

৫০ লাখ টাকা চাঁদা না পেয়ে ব্যবসায়ীর বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি
দাবিকৃত ৫০ লাখ টাকা চাঁদা না পেয়ে চট্টগ্রামের হাটহাজারিতে এক ব্যবসায়ীর বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে একদল অস্ত্রধারী যুবক।
বুধবার (২০ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে মেখল ইউনিয়নের উত্তর মেখল গ্রামের ব্যবসায়ী মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের বাড়িতে এ হামলার ঘটনা ঘটে। বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজে হামলার বিষয়টি ধরা পড়ে।
জানা গেছে, হামলার সময় ওই বাড়িতে কেউ না থাকায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। খবর পেয়ে জেলা পুলিশ সুপার মো. সাইফুল ইসলাম সানতু ও হাটহাজারী সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) কাজী মো. তারেক আজিজ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।
পুলিশ, ভুক্তভোগী পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ১৫ দিন আগে ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর আলমের ফোনে বিদেশি একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে ফোন করে ৫০ লাখ টাকা চাঁদা চাওয়া হয়। কিন্তু বিদেশি নম্বর হওয়ায় তেমন গুরুত্ব দেননি তিনি।
আজ গুলিবর্ষণের ঘটনার পর ওই ব্যবসায়ী মনে করেন চাঁদাবাজরা চাঁদা না পেয়ে তার বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, বুধবার সকালে জাহাঙ্গীর আলমের বাড়ির সামনে দুটি মোটরসাইকেল করে ছয়জন অজ্ঞাতনামা যুবক আসেন। এরমধ্যে চারজন মোটরসাইকেল থেকে নেমে সীমানা প্রাচীর টপকে জাহাঙ্গীর আলমের বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে। এসময় তাদের হাতে পিস্তল ছিল। এরপর বাড়িটি লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি করে তারা দ্রুত পালিয়ে যায়। এসময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না। পরিবারের সবাই চট্টগ্রাম শহরের বাসায় বসবাস করেন বলে স্থানীয়রা জানায়।
পুলিশ জানিয়েছে, জাহাঙ্গীর আলমের বাড়ির নিচে একটি তাজাগুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় এবং ৯টি গুলির খোসা পাওয়া গেছে। তাছাড়া বাড়ির দোতলার বারান্দায় গুলির দুটি চিহ্ন পাওয়া গেছে।
এ বিষয়ে হাটহাজারী সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) কাজী মো. তারেক আজিজ জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমরা ঘটনার বিষয়ে জানার পরপরই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ভুক্তভোগীর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছি। ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর আলমের সঙ্গেও কথা হয়েছে। আমাদের জেলা পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার নির্দেশনা দিয়েছেন।’
তিনি বলেন, ‘ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর আলমের ভাষ্যমতে ১৫ দিন আগে একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে ফোন করে ৫০ লাখ টাকা চাঁদা চাওয়া হয়েছিল। ওইসময়ে তিনি বিষয়টি তেমন পাত্তা দেননি। পুলিশকেও কিছু জানাননি। আজ গুলিবর্ষণের ঘটনায় তিনি ওই চাঁদা দাবির ঘটনায় জড়িতরাই এ গুলিবর্ষণ করেছেন বলে মনে করছেন তিনি। তবে তিনি এখনো থানায় আসেননি। তার লিখিত অভিযোগ পেলে এজাহার হিসেবে নেওয়া হবে। মামলা না হলেও পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে।’
