পিএসসির নতুন ৩ সদস্যের শপথ আজ
সরকারি কর্মকমিশনে (পিএসসি) নিয়োগ পাওয়া তিন সদস্যকে শপথ পড়ানো হবে আজ। রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুর ২টার দিকে সুপ্রিম কোর্ট জাজেস লাউঞ্জে তাদের শপথ পড়াবেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ।
শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন রেজিস্ট্রার জেনারেল আজিজ আহমদ ভূঞা। এর আগে ২০ আগস্ট নতুন এ সদস্যদের নিয়োগ দেওয়া হয়।
নিয়োগের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সংবিধানের ১৩৮ (১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি এই তিন কর্মকর্তাকে সদস্য পদে নিয়োগ দেন। পিএসসির নতুন তিন সদস্য হলেন- ড. মো. মহিউদ্দিন, মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) ও এম আমজাদ হোসেন (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)।
সংবিধানের ১৩৯ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে তারা দায়িত্বভার গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছর বা তাদের ৬৫ বছর বয়সপূর্ণ হওয়ার মধ্যে যা আগে ঘটে সেই সময় পর্যন্ত সরকারি কর্মকমিশনের সদস্য পদে বহাল থাকবেন। বর্তমানে নতুন তিনজন নিয়ে পিএসসির সদস্য সংখ্যা ১৮-তে দাঁড়ালো।
