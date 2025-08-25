  2. জাতীয়

তৌহিদ আফ্রিদির ৭ দিনের রিমান্ড চাইবে সিআইডি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫৬ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
রোববার তৌহিদ আফ্রিদিকে বরিশাল থেকে গ্রেফতার করা হয়

আলোচিত-সমালোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদিকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি। আজ (সোমবার) আদালতে তোলা হবে তাকে। সেই সঙ্গে তার ৭ দিনের রিমান্ড চাওয়া হবে বলে জানা গেছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

জসীম উদ্দিন খান বলেন, তৌহিদ আফ্রিদিকে আদালতে তোলা হবে আজ। আদালতে তার বিরুদ্ধে রিমান্ড চাওয়া হবে। মামলার আইও রিমান্ডের প্রেয়ার দেবে। তারা অলরেডি সিআইডি থেকে কোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে।

কতদিনের রিমান্ড আবেদন করা হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা তৌহিদ আফ্রিদির বিরুদ্ধে আদালতে ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করবো।

এদিকে, গতকাল আলোচিত-সমালোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদিকে বরিশাল থেকে গ্রেফতার করে সিআইডি।

গতকাল জসীম উদ্দিন খান বলেন, সিআইডির একটি টিম অভিযান চালিয়ে বরিশাল থেকে কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদিকে গ্রেফতার করে। সে ছাত্র আন্দোলনে যাত্রাবাড়ী থানায় দায়ের করা হত্যা মামলার আসামি। ওই মামলায় ১১ নম্বর আসামি তৌহিদ আফ্রিদি।

এ মামলায় প্রধান আসামি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ২ নম্বর আসামি সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং ৩ নম্বরে পুলিশের সাবেক আইজিপি আব্দুল্লাহ আল মামুন।

একই মামলায় ২২ নম্বর আসামি তৌহিদ আফ্রিদির বাবা মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন সাথীকে গত ১৭ তারিখ ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিবি) গ্রেফতার করে।

এ হত্যা মামলায় মোট ২৫ জন ছাড়াও অজ্ঞাত আরও ১৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

