  2. বিনোদন

গ্রেফতার হয়ে তৌহিদ আফ্রিদি বলেন, ‌‘পালাব না, কোরআনের কসম’

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২১ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
গ্রেফতার হয়ে তৌহিদ আফ্রিদি বলেন, ‌‘পালাব না, কোরআনের কসম’

কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল (২৪ আগস্ট) রাতে বরিশাল মহানগরের বাংলাবাজার এলাকা থেকে তাকে সিআইডি গ্রেফতার করে। আজ ২৫ আগস্ট সোমবার তাকে আদালতে তোলা হবে।

রাতে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, সিআইডির একটি টিম অভিযান চালিয়ে বরিশাল থেকে কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদিকে গ্রেফতার করেছে। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার একটি হত্যা মামলার আসামি।

একই মামলার ২২ নম্বর আসামি তৌহিদ আফ্রিদির বাবা মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন সাথীকে গত ১৭ আগস্ট গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

এদিকে আফ্রিদিকে গ্রেফতারের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে অনলাইনে। যেখানে তার স্ত্রীকেও দেখা যায়। গ্রেফতারের পর তৌহিদ আফ্রিদি পুলিশকে বলেন, ‘আমি শুধু ভয় পাচ্ছিলাম। কারণ, আমার স্ত্রী ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা।’

গাড়িতে তোলার আগে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, ‘এটা কি ভাড়া বাসা?’ জবাবে তৌহিদ আফ্রিদি জানান, এটা তার দাদার বাড়ি। তার বাবা গ্রেফতারের পর দাদার কবর জিয়ারত করতে বরিশাল এসেছেন তিনি।

অভিযানের সময় আফ্রিদিকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি পালাব না। কোরআনের কসম, আমি ওমরাহ করে এসেছি। আমি কেমন ছেলে, তা সবাই জানে।’

গত বছর বিয়ে করছেন তৌহিদ আফ্রিদি। তার স্ত্রীর নাম রামিসা আল রিসা। তবে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকে নীরব ছিলেন তিনি। রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানায় করা ওই হত্যা মামলায় আফ্রিদি এজাহারনামীয় ১১ নম্বর আসামি। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও ইউটিউবে রয়েছে তার লাখ লাখ অনুসারী।

এমআই/এলআইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

মোদির দলকে ‘ফ্যাসিবাদী’ বলে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন থালাপতি বিজয়

মোদির দলকে ‘ফ্যাসিবাদী’ বলে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন থালাপতি বিজয়

বলিউড
আবারও হাবিবের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন আতিয়া

আবারও হাবিবের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন আতিয়া

মিউজিক
নতুন সিনেমার ঘোষণা দিলেন শাকিব খান

নতুন সিনেমার ঘোষণা দিলেন শাকিব খান

শাকিব-খান