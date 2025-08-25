পুলিশ কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাত করে পালানো ছিনতাইকারী গ্রেফতার
রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রটেকশন বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (বঙ্গভবন নিরাপত্তা) মো. সুমন রেজাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যাওয়া ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
সোমবার (২৫ আগস্ট) সন্ধ্যায় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ডিএমপির উপ-কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি জানান, কারওয়ান বাজারে পুলিশের এডিসিকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যাওয়া ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
গত ১২ আগস্ট সকালে সোনারগাঁও রেলক্রসিং এলাকায় এডিসি সুমন রেজাকে ছুরিকাঘাতের পর পালিয়ে যায় ওই ছিনতাইকারী। পরে তাকে শনাক্ত করে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে ডিবি।
কেআর/বিএ/এএসএম