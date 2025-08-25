আগস্টের মধ্যে ২২টি নতুন রাজনৈতিক দলের তদন্ত প্রতিবেদন চাইলো ইসি
আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যে ২২টি নতুন রাজনৈতিক দলগুলোর অস্তিত্ব যাচাই-বাছাই করে সরেজমিনে তদন্ত প্রতিবেদন দিতে বলেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
সোমবার (২৫ আগস্ট) নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সহকারী সচিব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করেন।
নির্দেশনায় জানানো হয়, নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য ২২টি দলকে মাঠ পর্যায়ের তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। উক্ত ২২টি দলের জেলা ও উপজেলার দপ্তরের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা সরেজমিন তদন্তের প্রতিবেদন আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে পাঠানোর জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
নির্দেশনায় আরও জানানো হয়, সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসার/অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন অফিসার/তদন্তকারী কর্মকর্তা চেকলিস্ট পূরণ করে সব কাগজপত্রে পৃষ্ঠা নম্বর প্রদানপূর্বক সিলগালা করে বদ্ধ বিশেষ খামে আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার কাছে পাঠাবেন। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিস হতে প্রাপ্ত সিলগালাকৃত বদ্ধ বিশেষ খামগুলি রাজনৈতিক দল ভিত্তিক একত্রিত করে অপর একটি বিশেষ খামে সিলগালা করে গোপনীয়ভাবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে পাঠাবেন।
এছাড়া উপজেলা দপ্তরের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতার তদন্ত প্রতিবেদন তদন্তকারী সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ওপরের চেকলিস্ট পূরণ করে সব কাগজপত্রে পৃষ্ঠা নম্বর প্রদানপূর্বক সিলগালা করে বদ্ধ বিশেষ খামে সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসার নিকট পাঠাবেন। সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা হতে প্রাপ্ত সিলগালাকৃত বদ্ধ বিশেষ খামগুলো রাজনৈতিক দলভিত্তিক একত্রিত করে অপর একটি বিশেষ খামে সিলগালা করে গোপনীয়ভাবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে পাঠাবেন।
