রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করতে চান গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী

রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করতে চান গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী
অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেরিং মোদৌ নেজি। সোমবার (২৫ আগস্ট) জেদ্দায় ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের ফাঁকে এ বৈঠক হয়।
রাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বৈঠকে রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) চলমান মামলার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। একই সঙ্গে সুবিধাজনক সময়ে ঢাকায় পরবর্তী পররাষ্ট্র দপ্তর পরামর্শ বৈঠক আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেন দুই পক্ষ।
গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেরিং মোদৌ নেজি বৈঠকে জানান, তিনি শিগগির কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করতে চান।
বৈঠকে পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব এম ফরহাদুল ইসলাম এবং ওআইসিতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি এম জে এইচ জাবেদ।
জেপিআই/এমআইএইচএস