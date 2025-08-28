মার্কিন দূতাবাসে হামলার আশঙ্কা নিয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

মার্কিন দূতাবাসে হামলার আশঙ্কা নিয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসে হামলার পরিকল্পনার যে আশঙ্কা করা হচ্ছে বিষয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন জানিয়েছেন, যদি হামলার কোনো পরিকল্পনা হয়ে থাকে তবে সেটা ইনফরমাল (অনানুষ্ঠানিক)। এ বিষয়ে তার কাছে কোনো তথ্য নেই।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা জানান।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আমি আপনাদের এটুকু বলতে পারি, যদি হামলার পরিকল্পনা হয়ে থাকে সেটা ইনফরমাল এবং সে বিষয়ে আমার কাছে কোনো তথ্য নেই।
এ বিষয়ে সরকারের পদক্ষেপ জানতে চাইলে তিনি বলেন, কী ব্যবস্থা নিচ্ছে সেটা যদি আসলেই সিকিরিউটি সংক্রান্ত হয়ে থাকে, তাহলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হয়তো বলতে পারবে।
এছাড়া চীনের কাছ থেকে ১২টি যুদ্ধবিমান কেনা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তৌহিদ হোসেন কোনো মন্তব্য করেননি।
এর আগে একটি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসে হামলার পরিকল্পনার গোয়েন্দা তথ্য পাওয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকার সতর্ক হয়েছে।
ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বিশেষ ধর্ম পালনকারী কোনো কর্মী বা বাংলাদেশি কর্মীকে অপহরণ ও হত্যা, পাশাপাশি দূতাবাসে হামলার পরিকল্পনার তথ্য পেয়েছে সরকার।
জেপিআই/ইএ