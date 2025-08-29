আসল ছবিকেই এআই বলে প্রচার করেছে ডিএমপি: রিউমর স্ক্যানার
প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবিতে চলমান আন্দোলনে ডিএমপির রমনা বিভাগের ডিসি মাসুদ আলমের আন্দোলনকারীর মুখ চেপে ধরার এক ছবিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ছবিটি নিয়ে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা-সমালোচনা।
সেই সমালোচনা আরও উসকে দিয়েছে ছবিটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা বলে ডিএমপির দাবি।
তবে ছবিটি যে এআই দিয়ে তৈরি নয় তা নিশ্চিত করেছে ফ্যাক্ট চেকিং নেটওয়ার্ক রিউমর স্ক্যানার।
রিউমর স্ক্যানারের দাবি, আসল ছবিকেই এআই বলে প্রচার করেছে ডিএমপি। মূলত, মেটাডাটা যাচাই করে ছবিটি আসল বলে নিশ্চিত হয়েছে রিউমর স্ক্যানার।
রিউমর স্ক্যানার জানায়, এই বিষয়ে অনুসন্ধানের শুরুতে আলোচিত ছবিটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে রিউমর স্ক্যানার টিম। বিশ্লেষণে ছবিতে এআই-জনিত কোনো অসংগতি পাওয়া যায়নি। সাধারণত এআই-তৈরি ছবিতে অস্বাভাবিক প্রতিবিম্ব, বিকৃত হাত বা মুখের গঠন, টেক্সটে ত্রুটি কিংবা সূক্ষ্ম অংশে ঘাটতি দেখা দেয়। তবে সংশ্লিষ্ট ছবিতে এসবের কোনো লক্ষণ নেই।
বিষয়টি নিয়ে আরও অনুসন্ধানে বাংলাদেশ প্রতিদিনের ফটোসাংবাদিক জয়িতা রায়ের ফেসবুক প্রোফাইলে ২৭ আগস্ট রাত ১টা ৬ মিনিটে প্রকাশিত একই ঘটনার একটি ছবি পাওয়া যায়। রিউমর স্ক্যানার জয়িতা রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইমেইলের মাধ্যমে ছবিটির মূল কপি সংগ্রহ করে। মেটাডাটা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ছবিটি ২৭ আগস্ট দুপুর ২টা ৫০ মিনিটে তোলা হয়েছে। এছাড়া মূলধারার একাধিক গণমাধ্যমেও একই ছবির ভিন্ন সংস্করণ পাওয়া গেছে।
ছবি: রিউমর স্ক্যানার
এদিকে বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ডিএমপি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, সম্প্রতি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো. মাসুদ আলমকে নিয়ে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি এক ছাত্রের মুখ চেপে ধরার একটি ছবি বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ছবিটি তৈরি করা হয়েছে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যেখানে একজন ছাত্রের মুখ চেপে ধরার দৃশ্য দেখানো হয়েছে।
কে বা কারা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই ছবিটি তৈরি করে জনমনে অহেতুক বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করেছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ছবিটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যায় তা সম্পূর্ণ এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি এবং বাস্তবতা বিবর্জিত।
একজন দায়িত্বশীল পুলিশ কর্মকর্তাকে নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি তৈরির উদ্দেশে তৈরি ছবি ও তা প্রচারের সঙ্গে জড়িতদের এমন কর্মকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে ডিএমপি। একই সঙ্গে এ ধরনের মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে সবাইকে অনুরোধ করা হয়েছে।
ইএ