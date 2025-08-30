  2. জাতীয়

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এখনও ফ্যাসিস্ট শক্তির হয়ে কাজ করছে: মীর স্নিগ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৪ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ মীর মুগ্ধের ভাই স্নিগ্ধ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত মুগ্ধর ভাই স্নিগ্ধ বলেছেন, নুরুল হক নুরের ওপর এ ধরনের নির্মম হামলার ঘটনায় প্রমাণ হয়েছে যে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এখনও ফ্যাসিস্ট শক্তির হয়ে কাজ করছে। সরকারের দায়িত্ব হলো বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে আনা, কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে তা দেখা যাচ্ছে না। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বেপরোয়া হামলার দায়ভার সরকারকেই নিতে হবে।

শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে ঢাকা মেডিকেলে কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে আহত নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে গিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে এসব কথা বলেন তিনি।

এসময় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, আজ ভিপি নুরের ওপর হামলা হয়েছে, আগামীকাল আমাদের বা আপনাদের ওপর হামলা হবে না—এর কোনো নিশ্চয়তা নেই।

স্নিগ্ধের দাবি, নুর শুরু থেকেই ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন, আর সেই কারণেই তিনি হামলার শিকার হয়েছেন। ভিডিও ফুটেজে স্পষ্ট দেখা গেছে হামলাকারীরা নুরকে সিঁড়িতে ফেলে নির্মমভাবে মারধর করেছে। তিনি বলেন, এটি ছিল ব্যক্তিগত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

জাতীয় পার্টিকে ইঙ্গিত করে স্নিগ্ধ বলেন, ২০১৮ সালের নির্বাচনে দলটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। জাতীয় পার্টিকে যদি এখন নিষিদ্ধ না করা হয়, তাহলে আসন্ন নির্বাচনকে আমরা ফ্যাসিবাদবিরোধী নির্বাচন হিসেবে মেনে নেব না।

স্নিগ্ধ বলেন, ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকা সত্ত্বেও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে সব রাজনৈতিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

