নুরের ওপর হামলা দেশের রাজনীতির জন্য অশনি সংকেত: শিবির সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৩২ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন ছাত্রশিবিরের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম

নুরুল হক নুরের ওপর এ ধরনের নির্মম হামলা বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য অশনি সংকেত বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম।

তিনি বলেন, এ হামলাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। এ ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে দায়ীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে হবে।’

শনিবার (৩০ আগস্ট) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নুরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে এসব কথা বলেন তিনি।

এসময় শিবির সভাপতি বলেন, ‘নুরুল হক নুরের চোখ, নাক ও মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তিনি এখনো আশঙ্কামুক্ত নন এবং তাকে অন্তত ৪৮ ঘণ্টা নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এ ধরনের নির্মম হামলা বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য অশনি সংকেত। সভা-সমাবেশে বিধিনিষেধ থাকতে পারে, কিন্তু কাউকে এভাবে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।’

এর আগে শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাতে রাজধানীর বিজয়নগর এলাকায় গণঅধিকার পরিষদ ও জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী লাঠিচার্জ করে। এতে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর, সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদসহ কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাধিক ভিডিওতে দেখা গেছে, নুরের মুখ থেকে বুক পর্যন্ত পুরো রক্তাক্ত। ফেটে গেছে নাক। এ সময় তাকে স্ট্রেচারে করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেখা যায় দলীয় নেতাকর্মীদের।

শুক্রবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান জানান লাঠির আঘাতে নুরের নাক ও চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে।

