ঢাবি সাদা দল
নুরের ওপর হামলা নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র কি না খতিয়ে দেখা উচিত
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলা এবং কাকরাইলে সংঘটিত সহিংস ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল।
শনিবার (৩০ আগস্ট) সংগঠনের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. মোর্শেদ হাসান খান এবং যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম ও অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ নিন্দা জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ এখন একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। আগামী ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। নুরুল হক নুরের ওপর হামলা তারই আলামত বলে মনে করা হচ্ছে। আমাদের ধারণা, নুরের ওপর হামলা নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র কিনা সেটি খতিয়ে দেখা উচিত।
সাদা দলের নেতৃবৃন্দ বলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আমাদের সবাইকে সমন্বিতভাবে অস্থিতিশীল পরিবেশ রুখে দিতে হবে। ফ্যাসিবাদী বিরোধী ও গণতন্ত্রকামী সকল রাজনৈতিক দলগুলোকে অবশ্যই সংযম ও সহনশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। বিশেষ করে গত বছরের গণঅভ্যুত্থানের প্রকৃত চেতনাকে অবশ্যই জয়ী হতে হবে। দেশকে বেআইনি শাসন এবং অস্থিরতার শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।
তারা আরও বলেন, আইনের শাসন সমুন্নত রাখা উচিত এবং একটি শান্তিপূর্ণ, সহনশীল ও স্থিতিশীল দেশ গড়ে তোলার বিকল্প নেই। শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক পথে জনগণকে ক্ষমতাবান করার এবং সবার জন্য ন্যায়বিচার, সাম্য এবং মর্যাদা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে সফল হতে পারবো। আমরা নূরের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি এবং ঘটনার আইনানুগ তদন্তের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই। কেননা, হামলার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমসহ বিভিন্নজনের কাছে রয়েছে।
