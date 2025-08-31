  2. জাতীয়

দুর্গাপূজা ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলোকে সজাগ থাকার আহ্বান ড. ইউনূসের

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:১২ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
রোববার (৩১ আগস্ট) রাতে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন প্রেস সচিব শফিকুল আলম/ প্রতিনিধির পাঠানো ছবি

দুর্গাপূজা ঘিরে যাতে কোনো গোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে, সে বিষয়ে সব রাজনৈতিক দলকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহম্মদ ইউনুস। রোববার (৩১ আগস্ট) রাতে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর বৈঠক শেষে প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।

প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে প্রেস সচিব বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সেটি হলো- দুর্গাপূজার নিরাপত্তা। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে দুর্গাপূজা শুরু হবে। এই উৎসব কেন্দ্র করে যেন দেশে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র না হয়, কেউ যেন অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে, সে বিষয়ে সব রাজনৈতিক দলকে সজাগ থাকার ও সবার সহযোগিতা চেয়েছেন ড. ইউনুস।

বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টার পাশাপাশি গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

