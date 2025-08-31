  2. জাতীয়

ডিএমপির দুই অতিরিক্ত কমিশনারের দপ্তর বদল

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২৪ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
ডিএমপির দুই অতিরিক্ত কমিশনারের দপ্তর বদল
ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার মো. সরওয়ার ও মো. জিললুর রহমান

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার পদমর্যাদার দুই কর্মকর্তার দপ্তর রদবদল করা হয়েছে। রোববার (৩১আগস্ট) ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।

আদেশে বলা হয়, ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার মো. সরওয়ারকে অ্যাডমিন ও অতিরিক্ত কমিশনার মো. জিললুর রহমানকে ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার করা হয়েছে। এতদিন অতিরিক্ত কমিশনার প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন ফারুক আহমেদ। সম্প্রতি তাকে ডিএমপি থেকে বদলি করে র‍্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এডিজি, প্রশাসন) করা হয়।

কেআর/এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।