ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত

যুক্তরাষ্ট্র নির্দিষ্ট দল-ব্যক্তিকে সমর্থন করে না

প্রকাশিত: ০৩:৫০ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দুপুরে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সিইসির দপ্তরে আসেন যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্র্যাসি অ্যান জ্যাকবসন

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস বা যুক্তরাষ্ট্র সরকার কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে না বলে জানিয়েছেন দেশটির ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্র্যাসি অ্যান জ্যাকবসন।

তিনি বলেন, আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দেখা করি তাদের কর্মসূচি ও লক্ষ্য বুঝতে। আমরা কোনো নির্দিষ্ট রাজনীতিকক সমর্থন করি না। তাদের উদ্দেশ্য বোঝার জন্য আমরা সাক্ষাৎ করি।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২ট ২০ মিনিটে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) দপ্তরে তার সঙ্গে বৈঠকে শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত এসব কথা বলেন।

ট্র্যাসি অ্যান জ্যাকবসন আরও বলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ধন্যবাদ জানাই আতিথেয়তার জন্য। আমি নির্বাচন কমিশনে আমার কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে এসেছি। কিছু শেখার জন্য এবং বোঝার জন্য। যেহেতু নানা ধরনের গুজব ও ষড়যন্ত্র ছড়িয়ে আছে।

তিনি বলেন, আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অবস্থান কী! বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকার এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাজ সমর্থন করি, যারা আগামী বছরের শুরুতে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের রোডম্যাপ প্রণয়নে কাজ করছে।

ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, আমরা আশা করি, আসন্ন নির্বাচন শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে এবং তা একটি সফল গণতান্ত্রিক সরকার তৈরি করবে। যা বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটাবে। আমরা কোনো নির্দিষ্ট ফলাফলকেও সমর্থন করি না এটি বাংলাদেশের জনগণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের পলিটিক্যাল চিফ ডেভিড মু, যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের পলিটিক্যাল স্পেশালিস্ট ফিরোজ আহমেদ।

