পিলখানা হত্যাকাণ্ড নিয়ে ‘৩৬ আওয়ার্স অব বিট্রেয়াল’ প্রকাশ
পিলখানা হত্যাকাণ্ড নিয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নির্মিত ফিল্ম ‘৩৬ আওয়ার্স অব বিট্রেয়াল’ (36 Hours of Betrayal) প্রকাশিত হয়েছে।
আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) এটি প্রকাশ হয় বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার সহকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিথি।
তিনি জানান, ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন ও জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নির্মিত হচ্ছে ডকুমেন্টারি সিরিজ। এরই অংশ হিসেবে ‘৩৬ আওয়ার্স অব বিট্রেয়াল’ নির্মিত হয়েছে।
২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিডিআর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। যেখান থেকে উত্থান ঘটে ফ্যাসিবাদের, যেখান থেকে শুরু পরাধীনতার ১৬ বছরের।
এমইউ/বিএ/জিকেএস