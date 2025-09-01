নুরকে দেখতে ঢামেকে আনসার ভিডিপির সাবেক উপ-মহাপরিচালক
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেছেন বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি সাবেক উপ-মহাপরিচালক ড. ফোরকান উদ্দিন আহমদ।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেল পৌনে ৪টার দিকে ঢামেক হাসপাতালে পুরাতন ভবনের ভিভিআইপি ১নম্বর কেবিনে নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে যান তিনি। কিছু সময় তার সঙ্গে কথা বলে হাসপাতাল ত্যাগ করেন তিনি।
এসময় তার সঙ্গে ঢামেকের পরিচালক ও চিকিৎসকরা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাজধানীর কাকরাইলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলায় আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) স্থানান্তর করা হয়।
