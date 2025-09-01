স্রেডার চেয়ারম্যান হলেন মোজাফফর আহমেদ
টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (স্রেডা) চেয়ারম্যান হলেন মোজাফফর আহমেদ। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত এই সচিবকে গ্রেড-১ এ পদোন্নতি ও পদায়ন করে সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
অন্য এক আদেশে ওএসডি (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) অতিরিক্ত সচিব এ কে এম শামীম আক্তারকে বাংলাদেশের রাবার বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে। এজন্য তার চাকরি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।
আরএমএম/এএমএ