উত্তরায় ত্রিমুখী সংঘর্ষে প্রাণ গেলো মোটরসাইকেল আরোহীর

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৫৩ এএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম জসীম উদ্দীন রোড ফ্লাইওভারের ঢালে পিকআপ ভ্যান সিএনজি ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরবাইক আরোহী ফুয়াদ হাসান হৃদয় (২৬) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা পথচারী মো. রাজিব বলেন, গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন, নিহত ব্যক্তির বাড়ি নওগাঁ সদরের খাস নওগাঁ ইসলামপুর গ্রামে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

