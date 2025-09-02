কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি
আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় পল্লী বিদ্যুতের ৫ কর্মকর্তা বরখাস্ত
পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির চলমান আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় বিভিন্ন জেলায় সমিতির পাঁচ কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্তের ঘটনায় কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ অ্যাসোসিয়েশন (বাপবিএ)।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বাপবিএ’র দপ্তর সম্পাদক মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বার্তায় এই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।
এতে বলা হয়, চার দফা দাবিতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও গ্রাহক সেবা চালু রেখে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা সত্ত্বেও সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) গভীর রাতে ঢাকা পবিস-১ এর এজিএম (সদস্য সেবা) ফরিদ উদ্দিন, সুনামগঞ্জ পবিসের এজিএম (ওএন্ডএম) মো. ইয়াসিন মাহমুদ, ঠাকুরগাঁও পবিসের এজিএম (সদস্য সেবা) মো. সাইফুল ইসলাম, লক্ষ্মীপুর পবিসের এজিএম (সদস্য সেবা) মো. মামুন তালুকদার, শেরপুর পবিসের ডিজিএম মোস্তফা আমিনুর রাশেদকে সম্পূর্ণ হয়রানিমূলকভাবে স্ট্যান্ড রিলিজসহ বরখাস্ত ও সংযুক্ত করা হয়েছে। আমরা উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।
এসব সমিতিতে নিম্নোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ অ্যাসোসিয়েশন। এর মধ্যে রয়েছে-
১. সব অফিসের মোটরসাইকেল, মোবাইল, রিডিং বাইন্ডার জেনারেল ম্যানেজারের নিকট হস্তান্তর।
২. শুধু বিদ্যুৎলাইন চালু ব্যতীত সব ধরনের কাজ বন্ধ রাখা।
তবে অন্যান্য সমিতিতে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি চলমান থাকবে বলে বার্তায় জানানো হয়। আজকের মধ্যে বর্ণিত সমস্যা সমাধান করা না হলে সারাদেশের ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে কঠোর থেকে কঠোরতর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে সংগঠনটি।
