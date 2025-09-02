জুলাই আন্দোলনে হত্যা মামলায় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মিঠু গ্রেফতার

জুলাই আন্দোলনে হত্যা মামলায় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মিঠু গ্রেফতার
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্রনেতা নাদিমুল হক এলেম হত্যা মামলায় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা সারোয়ার উদ্দিন আহমেদ মিঠুকে (৫৫) গ্রেফতার করেছে সিআইডি। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য জানান।
জসীম উদ্দিন বলেন, সোমবার দিনগত রাত ১টা ৪৫ মিনিটে রাজধানীর গেন্ডারিয়া এলাকার নিজ বাসা থেকে মিঠুকে গ্রেফতার করা হয়।
সারোয়ার উদ্দিন আহমেদ মিঠু ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ড সূত্রাপুর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি।
জানা গেছে, গত বছরের ১৯ জুলাই পুরান ঢাকার কবি নজরুল কলেজের মোড় সংলগ্ন পাতলা খান লেনে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ও শেখ বোরহান উদ্দিন কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী নাদিমুল হক এলেম।
জসীম উদ্দিন জানান, এ ঘটনায় নিহতের মা ইসমত আরা বাদী হয়ে শেখ হাসিনাসহ ৮৯ জনকে আসামি করে সূত্রাপুর থানায় মামলা করেন। একই ঘটনায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা মো. শামসুল আলম আরেফিন আরেকটি মামলা করেন। বর্তমানে মামলার তদন্ত করছে সিআইডি ঢাকা মেট্রো দক্ষিণ বিভাগ।
গ্রেফতার মিঠুকে রিমান্ডের আবেদনসহ আদালতে সোপর্দ করা হবে। এ ঘটনায় জড়িত অন্যান্যদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।
টিটি/এমআইএইচএস/জেআইএম