২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১২৭৩

২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১২৭৩
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ৮০৭ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৪৬৬ জন। সবমিলিয়ে এ সময়ে গ্রেফতার হয়েছেন এক হাজার ২৭৩ জন।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এএইচএম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
এসময় উদ্ধার করা হয়েছে- বিদেশি পিস্তল ৪টি, ম্যাগাজিন ৭টি, গুলি ১৬ রাউন্ড, চাকু একটি, দেশীয় এলজি ২টি, হাসুয়া ৩টি, দা ২টি, সুইচ গিয়ার চাকু ২টি, ছুরি একটি ও রামদা একটি।
