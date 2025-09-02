পাঁচ অতিরিক্ত উপ-কারা মহাপরিদর্শককে পদায়ন

পাঁচ অতিরিক্ত উপ-কারা মহাপরিদর্শককে পদায়ন
কারা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-কারা মহাপরিদর্শক পদের পাঁচ কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) কারা অধিদপ্তর থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ পদায়ন করা হয়।
ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার মো. আমিরুল ইসলামকে অতিরিক্ত উপ-কারা মহাপরিদর্শক হিসেবে প্রেষণে ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারে পদায়ন করা হয়েছে। এছাড়া বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার মুহাম্মদ মঞ্জুর হোসেনকে অতিরিক্ত উপ-কারা মহাপরিদর্শক হিসেবে প্রেষণে বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে, গাজীপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ-আল-মামুনকে অতিরিক্ত উপ-কারা মহাপরিদর্শক হিসেবে গাজীপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে পদায়ন করা হয়েছে।
পাশাপাশি সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-১ বাদাঘাটের সিনিয়র জেল সুপার মোসা. নাহিদা পারভীনকে অতিরিক্ত উপ-কারা মহাপরিদর্শক হিসেবে প্রেষণে সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-১ বাদাঘাটে এবং যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার নুরশেদ আহমেদ ভূঁইয়াকে কারা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-কারা মহাপরিদর্শক হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।
