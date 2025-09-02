ঢাকায় ব্যক্তি মালিকানাধীন হাট-বাজারের লাইসেন্স নিতে হবে

ঢাকায় ব্যক্তি মালিকানাধীন হাট-বাজারের লাইসেন্স নিতে হবে
ব্যক্তি মালিকানাধীন জায়গায় হাট-বাজার পরিচালনায় লাইসেন্স বা অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক বলে জানিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ডিএসসিসির ফেসবুক পেজে এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
- আরও পড়ুন
- বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় ৩ মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠার নির্দেশ
- বিশ্বে ১০০ কোটির বেশি মানুষ মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত: ডব্লিউএইচও
এতে বলা হয়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা) প্রবিধানমালা, ২০২২ এর আলোকে সরকার ব্যতীত ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন অধিক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানাধীন জায়গায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পূর্বনির্ধারিত অথবা দর কষাকষির মাধ্যমে কেনাবেচা হয়ে থাকে এমন ক্ষেত্রে (সুপারশপ ও শপিংমল ছাড়া) বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য লাইসেন্স নিতে হবে। লাইসেন্স ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সিটি করপোরেশন এলাকায় বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এমএমএ/কেএসআর/এএসএম