  2. জাতীয়

ঢাকায় ব্যক্তি মালিকানাধীন হাট-বাজারের লাইসেন্স নিতে হবে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৭ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকায় ব্যক্তি মালিকানাধীন হাট-বাজারের লাইসেন্স নিতে হবে
ব্যক্তি মালিকানাধীন জায়গায় হাট-বাজার পরিচালনায় অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক করেছে ডিএসসিসি/ ফাইল ছবি

ব্যক্তি মালিকানাধীন জায়গায় হাট-বাজার পরিচালনায় লাইসেন্স বা অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক বলে জানিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ডিএসসিসির ফেসবুক পেজে এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা) প্রবিধানমালা, ২০২২ এর আলোকে সরকার ব্যতীত ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন অধিক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানাধীন জায়গায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পূর্বনির্ধারিত অথবা দর কষাকষির মাধ্যমে কেনাবেচা হয়ে থাকে এমন ক্ষেত্রে (সুপারশপ ও শপিংমল ছাড়া) বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য লাইসেন্স নিতে হবে। লাইসেন্স ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সিটি করপোরেশন এলাকায় বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এমএমএ/কেএসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।