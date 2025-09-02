পিআইবির পরিচালক শাখাওয়াত মুনকে বরখাস্ত
প্রাথমিক তদন্তে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) পরিচালক (অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ) কে এম শাখাওয়াত মুনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।
তাকে বরখাস্ত করে মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) তথ্য ও সম্প্রচারণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। মুন গণঅভ্যুত্থানে ভারতে পালিয়ে যাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার উপ-প্রেস সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
তাকে বরখাস্তের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, মুনের বিরুদ্ধে আনীত অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের চাকরি প্রবিধানমালা, ১৯৮৮ এর বিধি ৩৯(১) অনুযায়ী সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।
সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরপোশ ভাতা পাবেন বলেও প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে।
শাখাওয়াত মুন বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) নির্বাহী প্রযোজক (অনুষ্ঠান) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।
