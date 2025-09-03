স্থপতি মেরিনা তাবাসসুমকে প্রধান উপদেষ্টার শুভেচ্ছা বার্তা
দ্বিতীয়বারের মতো আগা খান আর্কিটেকচার পুরস্কার অর্জন করায় স্থপতি মেরিনা তাবাসসুমকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) তিনি এ শুভেচ্ছা জানান বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।
শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এ বিরল ও ঐতিহাসিক সাফল্য বাংলাদেশের জন্য এক বিশাল গৌরবের বিষয়।নদীভাঙনে বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য আপনার উদ্ভাবিত ‘খুদি বাড়ি’- একটি জলবায়ু-সহনশীল, সাশ্রয়ী ও সহজে স্থানান্তরযোগ্য ঘর- মানবতার সেবায় স্থাপত্য কীভাবে সহানুভূতি ও দূরদর্শিতার সঙ্গে কাজ করতে পারে, তার অসাধারণ দৃষ্টান্ত।
ড. ইউনূস বলেন, আপনি দেখিয়েছেন স্থাপত্য কেবল রূপ ও নান্দনিকতার বিষয় নয়; এটি মানুষের মর্যাদা, স্থিতিশীলতা এবং আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মানবিক উদ্ভাবনশক্তির প্রতিফলন। ২০১৬ সালে ঢাকার বায়তুর রউফ মসজিদ নির্মাণের জন্য আপনার প্রথম আগা খান পুরস্কার অর্জনের মুহূর্তকে আমরা সস্নেহে স্মরণ করি। সেই অর্জন স্থাপত্যে আধ্যাত্মিকতা, সম্প্রদায়বোধ ও সরলতার চিরন্তন মূল্যবোধকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছিল। আর আপনার সাম্প্রতিক সাফল্য সেই উত্তরাধিকারকে আরও শক্তিশালী করলো।
শুভেচ্ছা বার্তায় অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, এ সম্মানের মাধ্যমে আপনি আবারও বাংলাদেশকে বৈশ্বিক সৃজনশীলতা ও সামাজিক উদ্ভাবনের অগ্রভাগে পৌঁছে দিয়েছেন। বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে বিপর্যয়কে সুযোগে রূপান্তরিত করার জন্য এবং সহমর্মিতা ও টেকসই সমাধানের প্রতি বিশ্বাস জাগিয়ে আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করার জন্য আমি আপনার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। একইসঙ্গে জাতীয় জাদুঘরের গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের প্রধান পরামর্শক হিসেবে আপনার অমূল্য অবদানের জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আপনার কর্মধারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্থপতি ও পরিবর্তনসাধকদের জন্য প্রেরণা হয়ে থাকুক এবং আলোকবর্তিকা হয়ে পথ দেখাক।
