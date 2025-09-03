  2. জাতীয়

রাজধানীতে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ৯ নেতাকর্মী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫৮ এএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের আরও ৯ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

গ্রেফতাররা হলেন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শ্যামপুর থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম (৫২), ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রাহাত আল ইমতিয়াজ (২৮), রমনা থানা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফাতেমা আলম (৪৫), মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার নিলখী ইউনিয়নের যুবলীগের সভাপতি মো. আনোয়ার হোসেন (৫৪), কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার খুনিয়াপালং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ সিকদার (৪৫), ঢাকা জেলা দক্ষিণ ছাত্রলীগের উপ-ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মো.আব্দুল্লাহ (৩১), কেআইবি ও শী-শেল ইউনিট আওয়ামী লীগের গোপন ট্রেনিং এর ওবিটি অ্যান্ড এসটিএম সদস্য ইসা আহমেদ (২৩), মোহাম্মদপুর থানাধীন ৩২ নং ওয়ার্ড ইউনিট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক (৪৩), আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির সদস্য মো. এরশাদুল কবির আবিদ (৪২)।

ডিবির বরাতে তালেবুর রহমান বলেন, গতকাল সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত আনুমানিক সাড়ে ৭টার দিকে শহিদুল ইসলামকে মতিঝিল থানাধীন ফকিরাপুল এলাকা থেকে গ্রেফতার করে ডিবি ওয়ারী বিভাগের একটি টিম। আল ইমতিয়াজকে একই তারিখ রাত আনুমানিক ৮টার দিকে ধানমন্ডি থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে গ্রেফতার করে ডিবি ওয়ারী বিভাগের অন্য একটি টিম। রাত আনুমানিক ৯ টায় রমনা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ফাতেমা আলমকে গ্রেফতার করে ডিবি ওয়ারী বিভাগ।

অন্যদিকে, রাত আনুমানিক ১১টা ১৫- এর দিকে খিলগাঁও থানাধীন তালতলা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে আনোয়ার হোসেনকে গ্রেফতার করে ডিবি মতিঝিল বিভাগ। রাত আনুমানিক ১১টা ৪৫ মিনিটের দিকে আবদুল্লাহ সিকদারকে শান্তিনগর এলাকা থেকে গ্রেফতার করে ডিবি ওয়ারী বিভাগের একটি টিম। একই তারিখ রাত আনুমানিক ১১টা ৫৫ মিনিটের দিকে যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে মো. আব্দুল্লাহকে গ্ৰেফতার করে ডিবি সাইবার বিভাগ।

এদিন আরেক অভিযানে রাত আনুমানিক ২টার দিকে ডিবি মিরপুর বিভাগের একটি টিম ধানমন্ডি ঝিগাতলা এলাকা থেকে ইসা আহমেদকে গ্রেফতার করে। রাত আনুমানিক ১২ টা ৫৫ মিনিটের দিকে হাজারীবাগ থানাধীন পূর্ব রায়েরবাজার এলাকা থেকে আব্দুর রাজ্জাককে গ্রেফতার করে ডিবি সাইবার দক্ষিণ বিভাগের একটি টিম। ভোর আনুমানিক ৫টা ১৫ মিনিটের দিকে মো. এরশাদুল কবির আবিদকে মালিবাগ এলাকা থেকে গ্রেফতার করে ডিবি সাইবার বিভাগ।

গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।

