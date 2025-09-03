  2. জাতীয়

কেএনএ’র ঘাঁটিতে সেনাবাহিনীর অভিযান, অস্ত্র-সরঞ্জাম জব্দ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২৫ এএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কেএনএ’র ঘাঁটিতে সেনাবাহিনীর অভিযান, অস্ত্র-সরঞ্জাম জব্দ
কেএনএ’র প্রশিক্ষণ ঘাঁটি থেকে জব্দকৃত অস্ত্র-সরঞ্জাম/ছবি: আইএসপিআর

বান্দরবানের রুমা উপজেলার সীমান্তবর্তী দুর্গম রেং ত্লাং এলাকায় বম পার্টির (তথাকথিত কেএনএ) একটি প্রশিক্ষণ ঘাঁটিতে বিশেষ অভিযান চালিয়েছে সেনাবাহিনী।

গত ২৫ জুলাই থেকে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত মাসব্যাপী এই অভিযান পরিচালিত হয়।

কেএনএ’র ঘাঁটিতে সেনাবাহিনীর অভিযান, অস্ত্র-সরঞ্জাম জব্দ

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আইএসপিআর জানায়, সেনাবাহিনীর টহল দল জনবসতিহীন সীমান্ত এলাকায় ওই ঘাঁটি শনাক্ত করার পর ব্যাপক তল্লাশি চালায়। অভিযানে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত কাঠের রাইফেল, স্নাইপারের সিলিং, মিলিটারি বেল্ট, কার্তুজ বেল্ট, পোচ, ইউনিফর্ম, বুট, কম্বল, ওয়াকিটকি চার্জার, সোলার প্যানেল, রসদসহ বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

কেএনএ’র ঘাঁটিতে সেনাবাহিনীর অভিযান, অস্ত্র-সরঞ্জাম জব্দ

এছাড়া ঘাঁটিতে থাকা প্রশিক্ষণ মাঠ, ফায়ারিং রেঞ্জ, পরিখা ও কৌশলগত স্থাপনাগুলো সেনারা দখলে নেন।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জানিয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে সব জাতিগোষ্ঠীর জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতে তারা বদ্ধপরিকর। সশস্ত্র সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও কঠোর অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে আইএসপিআর।

টিটি/ইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।