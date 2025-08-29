ডাকসুতে ভোট দিতে একজন ভোটার সময় পাবেন ৮ মিনিট

ডাকসুতে ভোট দিতে একজন ভোটার সময় পাবেন ৮ মিনিট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ আগামী ৯ সেপ্টেম্বর। মোট আটটি কেন্দ্রে এ ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে৷ নির্বাচন কমিশনের তথ্যমতে, বিভিন্ন পদে ভোট দিতে একজন ভোটার ৮ মিনিট সময় পাবেন।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী সিনেট ভবনে নিজ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মো. জসীম উদ্দিন।
তিনি বলেন, সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ভোট দেওয়া যাবে। ভোটকেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা অনুযায়ী পর্যাপ্ত বুথ স্থাপন করা হবে। একজন ভোটার ভোট দিতে সময় পাবেন ৮ মিনিট।
ডাকসুতে এবার মোট ২৮টি পদে নির্বাচন হবে। আগের মতোই সহ-সভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস), সহ-সাধারণ সম্পাদকের (এজিএস) মতো পদগুলো থাকছে। তবে শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এবার নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে চারটি পদ—গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক, ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক এবং মানবাধিকার ও আইনবিষয়ক সম্পাদক।
চিফ রিটার্নিং অফিসার বলেন, ভোটকেন্দ্র বাড়ানোর জন্য শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন এবং ছয়টি কেন্দ্র থেকে আটটি করা হয়েছে। আপাতত আমরা আর কেন্দ্র বাড়ানোর পরিকল্পনা করছি না।
তিনি বলেন, স্ক্যানিং মেশিন দিয়ে ভোট গণনা করা হবে। মেশিনের সক্ষমতা অনেক। দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভোটের ফলাফল দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে।
ভোটে সেনা মোতায়নের বিষয়ে তিনি বলেন, আসন্ন ডাকসু নির্বাচন সুন্দর ও স্বচ্ছ করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের জানিয়েছেন এবং তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলেছি, নিরাপত্তার ইস্যুতে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা সেনাবাহিনীকে সাহায্যের কথা জানাবো।
এর আগে ডাকসু ঘিরে তিন স্তরের নিরাপত্তার কথা জানিয়েছিলো নির্বাচন কমিশন। যেখানে সেনাবাহিনী অংশ নেবে বলে জানানো হয়েছিলো। তবে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সরকারের পক্ষ থেকে সেনাবাহিনীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো দায়িত্বে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ নেই।
