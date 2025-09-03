চন্দনাইশে গৃহবধূকে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগে স্বামী গ্রেফতার
চট্টগ্রামের চন্দনাইশে স্ত্রীকে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগে মো. রিজুয়ান (২৪) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ভোরে ওই গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেফতার রিজুয়ান চন্দনাইশের বরকল ইউনিয়নের গোলাম শরীফের ছেলে।
জানা যায়, ভোরে আলভীর মা তসলিমা আক্তার মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে এসে বাথরুমে মেয়ের মরদেহ দেখে চন্দনাইশ থানা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আলভীর মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পরে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে পুলিশ।
চন্দনাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম সারোয়ার জানান, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।
