পল্টন মোড়ে আগুন জ্বালিয়ে গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ

পল্টন মোড়ে আগুন জ্বালিয়ে গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলাকারীদের বিচার ও জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধসহ তিন দফা দাবিতে রাজধানীর পল্টন মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেছে দলটির নেতাকর্মীরা।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেন তারা। এতে পল্টন ও আশেপাশের এলাকায় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। অনেককেই হেঁটে গন্তব্যে যেতে দেখা যায়।এসময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ এবং জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন তারা।
প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মাগরিবের আগেই সড়ক ছেড়ে দেন তারা। পরে ধীরে ধীরে সড়কে যানচলাচল স্বাভাবিক হতে থাকে।
জানতে চাইলে পল্টন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাসিরুল আমীন জাগো নিউজকে বলেন, সড়ক বন্ধ করে কর্মসূচি পালন করেছে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা। পল্টন মোড়ের চারদিকের রাস্তা রয়েছে। তবে, মাগরিবের আগেই তারা সড়ক ছেড়ে দেন।গত ৩০ আগস্ট সন্ধ্যায় রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দিয়ে গণঅধিকার পরিষদের একটি মিছিল যাওয়ার সময় সংঘর্ষে জড়ায় দুই পক্ষের নেতাকর্মীরা। এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক মশাল মিছিলের ডাক দেয় গণঅধিকার পরিষদ। রাত সাড়ে ৯টায় মশাল মিছিল কর্মসূচি শেষে বিজয়নগর এলাকায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে প্রেস ব্রিফিং করতে গেলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী লাঠিপেটা করে। তাতে আহত হন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর।
ওই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ওই ঘটনার নিন্দা জানায়।
