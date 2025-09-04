  2. জাতীয়

শিশুর অপুষ্টি রোধ ডব্লিউএফপিকে স্কুল ফিডিং বাড়ানোর আহ্বান

প্রকাশিত: ০২:৪৯ এএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশে শিশুদের অপুষ্টি সমস্যা মোকাবিলায় ডব্লিউএফপি’র স্কুল ফিডিং কর্মসূচিকে আরও গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

এর আগে বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) উপ-কার্যনির্বাহী পরিচালক ও প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা কার্ল স্কাউয়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে তিনি এ আহ্বান জানান।

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন ডব্লিউএফপি’র এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক সামির সুধীর ওয়ানমালি এবং বাংলাদেশে ডব্লিউএফপি’র কান্ট্রি ডিরেক্টর ডোমেনিকো স্কালপেলি।

বৈঠকে রোহিঙ্গা সংকটে সহায়তা, ভবিষ্যৎ অর্থায়ন সংকট মোকাবিলা, নতুন দাতা খোঁজা এবং প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার মতো বিষয়গুলো আলোচনায় আসে।

জানা গেছে, কার্ল স্কাউ সম্প্রতি কক্সবাজারে আয়োজিত স্টেকহোল্ডারস ডায়ালগ: টেকঅ্যাওয়েজ টু দ্য হাই-লেভেল কনফারেন্স অন দ্য রোহিঙ্গ্যা সিচুয়েশন (২৪-২৬ আগস্ট) সভায়ও অংশগ্রহণ করেন।

