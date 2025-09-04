  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে সড়ক অবরোধ করে কারিগরি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

প্রকাশিত: ০১:২৯ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিএসসি প্রকৌশলীদের তিন দফার প্রতিবাদ এবং নিজেদের সাত দফা মেনে নেওয়ার দাবিতে চট্টগ্রামে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন কারিগরি শিক্ষার্থীরা।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টা থেকে নগরীর দুই নম্বর মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা।

বিক্ষোভ থেকে কারিগরি ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শিহাব উদ্দিন বলেন, বিএসসি শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবির তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। একই সঙ্গে আমাদের সাত দফা দাবি অবিলম্বে মেনে নিতে হবে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের ৩ দফা দাবি

১. নবম গ্রেডে সহকারী প্রকৌশলী পদে পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ এবং ন্যূনতম যোগ্যতা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার নির্ধারণ

২. দশম গ্রেডে ডিপ্লোমা কোটা বাতিল করে সবার জন্য উন্মুক্ত করা

৩. বিএসসি ছাড়া কেউ যেন নামের সঙ্গে ‘ইঞ্জিনিয়ার’ উপাধি ব্যবহার করতে না পারে

কারিগরি শিক্ষার্থীদের ৭ দফা দাবি

১. কারিগরি শিক্ষাকে ১২তম শ্রেণির সমমান ঘোষণা
২. সরকারি চাকরিতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য নির্ধারিত ৫০ শতাংশ পদে পদোন্নতি নিশ্চিত
৩. যুগের চাহিদা অনুযায়ী ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম আধুনিকায়ন
৪. সব পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শিক্ষক সংকট নিরসন
৫. ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের পদবি পরিবর্তন ও পেশাগত সমস্যার সমাধান
৬. প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়ানো
৭. জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করা

শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, সাত দফা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

