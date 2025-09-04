নির্বাচনে কোনো অন্যায় প্রশ্রয় দেবো না: ইসি রহমানেল মাসুদ

নির্বাচনে কোনো অন্যায় প্রশ্রয় দেবো না: ইসি রহমানেল মাসুদ
নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমানেল মাসুদ বলেছেন, আমরাও চাচ্ছি নির্বাচনে কোনো অন্যায় প্রশ্রয় দেবো না। ভুল হতে পারে তবে নির্বাচনে কোনো ধরনের অন্যায় প্রশ্রয় দেবো না।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে ইসি রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসির (আরএফইডি) নির্বাচনী সংবাদ সংগ্রহে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংবাদিক-গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য প্রস্তাবিত নীতিমালা-২০২৫ নিয়ে মতবিনিময় সভায় এ কথা জানানো হয়।
নির্বাচন কমিশনার বলেন, আমরা একটা ট্রান্সপারেন্ট ও ফেয়ার ভোট চাই। একটি ট্রান্সপারেন্ট ভোটের জন্য আপনাদের (সংবাদকর্মী) সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজন। সাংবাদিকদের জন্য সহজ হয় এমন কিছু করব। যেটা উভয়পক্ষের জন্য মানুষের জন্য স্বচ্ছ নির্বাচনের জন্য ভালো হবে।
মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমানেল মাসুদ, বেগম তাহমিদা আহমদ এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ, আরএফইডি’র সভাপতি কাজী জেবেল, সহ-সভাপতি আনম মহিবুব উজ জামান, সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী।
