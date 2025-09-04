  2. জাতীয়

বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা দিতে আসছে নতুন বাহিনী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৬ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (ফাইল ছবি)

দেশের বিমানবন্দরগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানের করতে ‘এয়ার গার্ড বাংলাদেশ’ (এজিবি) নামে একটি নতুন বাহিনী গঠন করার পরিকল্পনা করছে সরকার। এই নতুন বাহিনীটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি অধিদপ্তর হিসেবে কাজ করবে।

এই পরিকল্পনার কার্যকারিতা যাচাই করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের (প্রশাসন ও অর্থ) নেতৃত্বে একটি ১২ সদস্যের আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গত ৩১ আগস্ট গঠিত এই কমিটির সদস্যরা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন, অর্থ, প্রতিরক্ষা, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। কমিটির মূল দায়িত্ব হলো এয়ার গার্ড বাংলাদেশ গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা যাচাই করে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে এজিবি গঠনের জন্য একটি প্রস্তাব এসেছে। ওই প্রস্তাবটির উপযোগিতা বা এটি গঠনের আদৌ কোনো প্রয়োজন রয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিষয়টি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

এয়ার গার্ড বাংলাদেশ গঠনের বিষয়ে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি সাংবাদিকদের বলেন, আন্তর্জাতিক সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন (আইসিএও) অনুযায়ী, বিমানবন্দরের নিরাপত্তার জন্য এয়ার গার্ড বাংলাদেশ গঠন করা হবে। এটি এখন সময়ের দাবি। যাতে বিমানবন্দরগুলোতে আলাদা নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা থাকে। প্রথমত এজিবি একটি বাহিনী গঠন করা হচ্ছে। পরবর্তীতে এটি অধিদপ্তরে রূপান্তরিত হবে।

