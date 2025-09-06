অননুমোদিত সিসা বার পরিচালনার অভিযোগ, সেলিম প্রধানসহ গ্রেফতার ৯
অননুমোদিত সিসা বার পরিচালনার অভিযোগে সেলিম প্রধানসহ নয়জনকে গ্রেফতার করেছে গুলশান থানা পুলিশ।
রাজধানীর বারিধারা এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
তালেবুর রহমান বলেন, অননুমোদিত সিসা বার পরিচালনার অভিযোগে রাজধানীর বারিধারা থেকে সেলিম প্রধানসহ ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে গুলশান থানা পুলিশ।
