এতদিন আওয়ামী লীগ খেলেছে, এখন জনগণের খেলার সময়: ফারুক
এতদিন আওয়ামী লীগ খেলেছে, এখন জনগণের খেলার সময় এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
ফারুক বলেন, দেশে শেখ হাসিনার পতনের পর গণমাধ্যম স্বাধীনতা পেয়েছে। কিন্তু জুলাই-আগস্টের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা পেয়েছি তা রুখতে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। নির্বাচন বানচাল করতে, প্রশ্নবিদ্ধ করতে মব সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ শঙ্কা দূর করার দায়িত্ব সরকারের।
তিনি বলেন, এতদিন আওয়ামী লীগ খেলেছে এখন জনগণের খেলার সময় এসেছে।
ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল নির্বাচিত হবে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে ফারুক বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন আগামীকাল মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর)। তারেক রহমানের নির্দেশনায় একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্রদল নির্বাচিত হবে।
তিনি বলেন, সরকারের কাছে আশা রাখি, নির্বাচন যেন কেউ প্রতিহত করতে না পারে।
‘বিকশিত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ’ আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন আয়োজক সংগঠনের সভাপতি মো. ইব্রাহিম হোসেন। অন্যদের মধ্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক এইচ এম সাইফ আলী খান, উদ্ভাবক মাহবুব হোসাইন বকুল প্রমুখ বক্তৃতা করেন।
