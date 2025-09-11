এক সপ্তাহে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়েছে মাত্র একটি সুপারিশ!

এক সপ্তাহে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়েছে মাত্র একটি সুপারিশ!
গত এক সপ্তাহে ১০টি সংস্কার কমিশনের আশু বাস্তবায়নযোগ্য মোট ৩৬৭টি সুপারিশের মধ্যে মাত্র একটি সুপারিশের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়েছে। এ নিয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে সুপারিশ বাস্তবায়নের সংখ্যা ৫১টিতে দাঁড়িয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনায় এ তথ্য তুলে ধরা হয়।
বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম ৫১টি সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে বলে জানান।
এর আগে গত ৪ সেপ্টেম্বর সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি ৫০টি সুপারিশ বাস্তবায়ন হয়েছে বলে অবহিত করেছিলেন।
আজ ব্রিফিংকালে একজন গণমাধ্যমকর্মী বাস্তবায়নে সরকার ধীরগতিতে এগোচ্ছে কি না, এর জবাবে শফিকুল আলম বলেন, ৫১টির পূর্ণাঙ্গ ও ৩৭টির আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছে। অবশিষ্ট ২৪৬টি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
তিনি বলেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে (স্থানীয় সরকারের একটি বিষয়) যেখানে স্থানীয় সংসদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে তো বাস্তবায়ন করা তো সম্ভব না।
তিনি আরও বলেন, সংস্কারের ক্ষেত্রে মৌলিক কিছু বিষয়ে গণমাধ্যমকর্মীরা ভুল করছেন, কমিশনের বাইরেও গত ১৩ মাসে উপদেষ্টারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অনেক সংস্কার কাজ করেছেন। যা নিয়মিত প্রধান উপদেষ্টার পেজ থেকে নিয়মিত অবহিত করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।
