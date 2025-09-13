  2. জাতীয়

বিমান বিধ্বস্ত

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল মাইলস্টোনের আরও এক শিক্ষার্থী

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৭ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
উত্তরা মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় দগ্ধ হাফসা খাঁন (১১) নামে আরও একজনকে ছাড়পত্র দেওয়া হলো জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট থেকে। এখনো ভর্তি আছে ১২ জন।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসির উদ্দিন। তিনি জানান, হাফসা খাঁন নামের এক শিক্ষার্থীর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ার কারণে শনিবার দুপুরের দিকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। আমাদের জাতীয় বার্ন ও ইনস্টিটিউট থেকে এখন পর্যন্ত ২৪ জনকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। হাফসা খাঁন মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী। তার শরীরের ২২ শতাংশ দগ্ধ ছিল।

তিনি আরও জানান, বর্তমানে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে এখনো ১২ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাদের সবার শারীরিক অবস্থা উন্নতির দিকে। আমরা আশা করছি অন্যান্য যারা আমাদের এখানে ভর্তি আছে তারাও শিগগির সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবে ইনশাল্লাহ। যাদেরকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে তারা পরবর্তী সময় জাতীয় বার্নে এসে চিকিৎসা নিতে পারবে। তাদের অপারেশন প্রয়োজন হলে তা করতে পারবে বলেও জানান তিনি।

২১ জুলাই দুপুরের দিকে উত্তরার দিয়াবাড়ি এলাকায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৩৬ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে শতাধিক।

