দুর্যোগে আগাম সাড়াদান নিয়ে জাতীয় সংলাপ শুরু মঙ্গলবার

দুর্যোগে আগাম সাড়াদান নিয়ে জাতীয় সংলাপ শুরু মঙ্গলবার
প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে পূর্বাভাসভিত্তিক আগাম সাড়াদান কার্যক্রম নিয়ে তৃতীয় জাতীয় সংলাপ শুরু হচ্ছে আগামী মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর)।
বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলনকেন্দ্রে হতে যাওয়া এবারের দুই দিনব্যাপী সংলাপের প্রতিপাদ্য ‘বহুমুখী দুর্যোগ প্রেক্ষাপটে অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমন্বিত এবং স্থানীয়ভাবে পরিচালিত আগাম সাড়াদান কার্যক্রম’।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পূর্বাভাসভিত্তিক আগাম সাড়াদান কার্যক্রম টাস্কফোর্সের নেতৃত্বে এবং অ্যান্টিসিপেটরি অ্যাকশন টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপের সহযোগিতায় এ অনুষ্ঠান হচ্ছে। পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে পূর্বাভাসভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি এর মূল লক্ষ্য।
তৃতীয় ন্যাশনাল ডায়ালগ প্লাটফর্মের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম। সমাপনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোস্তাফিজুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেবেন।
দুই দিনব্যাপী এ আয়োজনে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, রেড ক্রিসেন্ট, জাতিসংঘের নানা সংস্থা, এনজিও, সংগঠন, শিক্ষাবিদ, কমিউনিটি প্রতিনিধি এবং সাংবাদিক অংশ নেবেন। সরকার এবং অংশীদারদের সমন্বয়ে আগামী দিনের জন্য প্রতিশ্রুতি এবং মাইলফলক নির্ধারণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে।
উন্নত পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তার ভিত্তিতে সম্ভাব্য দুর্যোগের আগেই পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোই পূর্বাভাসভিত্তিক সাড়াদান কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নকারী অংশীদারদের সমন্বয়ে ২০১৮ সালে অ্যান্টিসিপেটরি অ্যাকশন টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হয়, যা দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় পূর্বাভাসভিত্তিক সাড়াদান কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্তি এবং প্রসারে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।
সরকারের দুর্যোগ সম্পর্কিত স্থায়ী আদেশাবলীতে নতুন এ প্রক্রিয়াকে জাতীয়ভাবে স্বীকৃত করে একটি জাতীয় টাস্কফোর্স গঠনের নির্দেশনা প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সাফল্যের সঙ্গে বিশ্ব ও এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সংলাপে নিজেদের জ্ঞান ও শিখন উপস্থাপনের মাধ্যমে অংশ নিচ্ছে।
