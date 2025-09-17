চিরকুটে লেখা
‘আমার লাশটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েন মায়ের কাছে’
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার ধোলাইপাড়ে একটি আবাসিক হোটেল থেকে জহিরুল ইসলাম রাকিব (২০) নামে একজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহের পাশ থেকে উদ্ধার হওয়া চিরকুটে লেখা ছিল, আমার লাশটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েন আমার মায়ের কাছে।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকালে রাকিবের মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।
যাত্রাবাড়ী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. ফরহাদ আলী জানান, খবর পেয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে যাত্রাবাড়ীর ধোলাইপাড় রোডের আশা মনি আবাসিক হোটেলে যান তারা। ২০৬ নম্বর রুমের মেঝে থেকে রাকিবের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
তিনি আরও বলেন, গত ১৪ সেপ্টেম্বর দুপুরের দিকে ওই রুমে উঠেন রাকিব। বিছানার চাদর দিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। কি কারণে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন, বিষয়টি জানার চেষ্টা চলছে।
এসআই ফরহাদ বলেন, আমরা তার হাতের লেখা একটি চিরকুট পেয়েছি, চিরকুটে লেখা ছিল, আমার লাশটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েন আমার মায়ের কাছে, সঙ্গে ফোন নম্বরও দেওয়া।
নিহত রাকিবের গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুর জেলার জাজিরা থানার কাজী কান্দি এলাকায়। তার বাবার নাম মো. সাইদুর রহমান।
কাজী আল আমিন/এসএনআর/এমএস