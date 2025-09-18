পর্যটন মেলায় টিকিটে ১৫ শতাংশ ছাড় দিচ্ছে বিমান

পর্যটন মেলায় টিকিটে ১৫ শতাংশ ছাড় দিচ্ছে বিমান
বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন ও আসন্ন শীত মৌসুম সামনে রেখে ঢাকায় শুরু হয়েছে ১২তম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার। এই মেলা উপলক্ষে তিন দিন নির্ধারিত রুটে ১৫ শতাংশ ছাড় ঘোষণা করছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। বিমানের জনসংযোগ বিভাগ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৩টায় ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় এ মেলার উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। এ মেলা চলবে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এ মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
ভ্রমণ বিষয়ক পত্রিকা ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম পর্যটন বিচিত্রা আয়োজিত এ মেলায় ১৮০টি স্টলে দেশি-বিদেশি পর্যটন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে।
বিমানের জনসংযোগ বিভাগ সূত্র জানায়, মেলা উপলক্ষে তিন দিন নির্ধারিত রুটে ১৫ শতাংশ ছাড় ঘোষণা করছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। এছাড়া বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিমান স্টলে ডিজিটাল মার্কেটিং এবং বিমানের সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন হচ্ছে।
মেলায় যাওয়া দর্শনার্থীরা বিমানের স্টলে গিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করে জিতে নিতে পারবেন এয়ার টিকেটসহ বিভিন্ন আকর্ষণীয় উপহারসামগ্রী।
মেলায় দর্শনার্থীদের জন্য প্রবেশ মূল্য ৩০ টাকা, তবে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করলে প্রবেশ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। প্রবেশ কুপনের বিপরীতে দর্শনার্থীরা অংশ নিতে পারবেন আকর্ষণীয় র্যাফেল ড্র-এ, যেখানে এয়ারলাইন্স টিকিটসহ নানা ভ্রমণ ভাউচার জেতার সুযোগ থাকবে।
